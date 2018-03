Bin ich glücklich? Nur teilweise. Ich mag einige Spiele wirklich gerne und zocke sie heute noch. Dazu kommen saubere HD-Grafik, vernünftige Wireless-Controller und die Möglichkeit, meine alten Module auf den Flachbildschirm zu bringen. Das sind die positiven Aspekte. Weniger schön ist die Verweigerung bestimmter Module sowie kleinere Bugs beim Abspielen der Cartridges. Geschlampt wurde auch bei den abgebildeten Spiele-Covern, die mal die PAL- und mal die NTSC-Grafik zeigen – warum auch immer.

Ob das Ding auch was für euch ist, hängt maßgeblich vom eigenen Spielegeschmack, außerdem solltet ihr 50 Hertz abkönnen. Abstriche sind ebenfalls nötig, wenn es um die Verarbeitung und Aufmachung von Konsole, Controllern und Menü geht. Das Ding kommt aus China und sieht auch so aus – das SNES Classis Mini spielt in einer ganz anderen Liga. Für ein wenig Retro-Flair taugt das SEGA Mega Drive Classic aber allemal.