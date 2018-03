Folgende 53 Spiele des ehemaligen Konsolenherstellers stecken im Mega Drive Flashback:

Alex Kidd in the Enchanted Castle

Alex Kidd in Miracle World (Master System)

Alex Kidd: High-Tech World (Master System)

Alex Kidd: The Lost Stars (Master System)

Alien Storm

Altered Beast

Arrow Flash

Baku Baku Animal (Game Gear)

Bonanza Bros.

Chakan: The Forever Man

Columns

Columns III

Comix Zone

Crack Down

Decap Attack

Dr. Robotnik's Mean Bean Machine

Dragon Crystal

ESWAT: City Under Siege

Eternal Champions

Fantasy Zone (Master System

Fantasy Zone: The Maze (Master System)

Fatal Labyrinth

Flicky

Gain Ground

Golden Axe

Golden Axe II

Golden Axe III

Jewel Master

Kid Chameleon

Phantasy Star (Master System)

Phantasy Star II

Phantasy Star III

Phantasy Star IV

Ristar

Shadow Dancer: The Secret of Shinobi

Shining in the Darkness

Shining Force

Shining Force II

Shinobi III: Return of the Ninja Master

Sonic the Hedgehog

Sonic the Hedgehog 2

Sonic the Hedgehog 3

Sonic & Knuckles

Sonic Drift (Game Gear)

Sonic Spinball

Sonic 3D Blast

Sonic Chaos (Game Gear)

Sonic Triple Trouble (Game Gear)

Super Thunder Blade

Sword of Vermilion

Tails Adventure (Game Gear)

The Ooze

Vectorman

Vectorman 2

Virtua Fighter 2

Das kann sich sehen lassen, nicht nur hinsichtlich der Menge, sondern auch der Qualität. Meine Highlights sind Shinobi III, Ristar, Comix Zone sowie die Golden-Axe-Teile. Die Darstellung geschieht in sauberen 720p, nur muss ich dabei mit 50 Hertz leben – schade, ich hätte mir die schnelleren NTSC-Versionen aus den USA gewünscht. Nett ist dafür die Schnellspeicher-Funktion, auch wenn ich sowas als gestählter Retro-Zocker selbstverständlich NIEMALS nutzen würde.

Was ich dafür sehr mag, ist der Modulschacht. Der nimmt Mega-Drive-Cartridges auf und stellt die alten Games ebenfalls in 720p-Auflösung dar; auch Schnellspeichern ist möglich. Klar, Original-Konsole und Röhrenfernsehr sind unschlagbar, aber wenn ich einfach mal am 65-Zöller 'ne Runde Streets of Rage 2 zocken möchte, ist das Flashback-Gerät eine gute Alternative. Dass ich dabei ein 4:3-Bild bekomme, ist völlig okay. In die Kategorie uncool gehören dagegen kurze Grafik- und Soundfehler, die sich im Betrieb einmischen. Auch bekam ich beispielsweise das Action-Adventure The Story of Thor einfach nicht zum Laufen. Scheinbar mag das Gerät manche Spiele einfach nicht ...

Alles in allem stellen mich Angebot, Emulation und Spielbarkeit zufrieden. Sogar die Joypads machen einen ordentlichen Job. Lediglich die paar Titel vom Master System und Game Gear hätte es nicht gebraucht. Schließlich heißt das Teil Mega Drive Flashback.