Zahlreiche Soundtracks von SEGA-Titeln sind jetzt bei Spotify vorzufinden. Welche Titel sind genau an Bord?

Viele Videospieler werden im Laufe der Jahre sicher schon die Erfahrung gemacht haben, dass manche Soundtracks fast besser als das zugehörige Videospiel sind - in manchen Fällen sogar das einzig Gute argument, sich mit einem Titel zu befassen. So wurde Silent Hill 4: The Room im Jahr 2004 etwa inhaltlich sehr kontroversers diskutiert, aber der Soundtrack war ohne jeden Zweifel ein absoluter Hörgenuss.

Inzwischen sind zahlreiche SEGA-Titel bei dem Musik-Streamingdienst Spotify vorzufinden. Geboten wird etwa die musiklalische Untermalung diverser Sonic-Teile sowie von Golden Axe, Out Run, Fantasy Zone, NiGHTS, Virtua Fighter, Skies of Arcadia, Alex Kidd und Jet Set Radio. Die perfekte Gelegenheit also, um in die Musik längst vergangener Videospielzeiten abzutauchen.

Besonderer Vorteil: Im Gegensatz zu Konkurrent Apple Music bietet Spotify auch eine kostenfreie Variante an (die einzelnen Stücke werden dann lediglich durch Werbung unterbrochen). Somit kann wirklich jeder in die Klangwelten der Sega-Titel abtauchen. Studenten seien darauf hingewiesen, dass sie unter bestimmten Bedingungen aktuell sogar für 4,99 Euro pro Monat ein Spotify-Abo abschließen können, ansonsten werden 9,99 Euro fällig.