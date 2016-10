Publisher SEGA hat mal wieder einen Deal festgezurrt, dieses mal mit International Sports Multimedia, kurz ISM.

ISM ist der Lizenznehmer des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) im Bereich Interactive Entertainment Software. Über die getroffene Vereinbarung sichert sich SEGA nun abermals die exklusiven Videospielrechte an den Olympischen Spielen 2020 im japanischen Tokio für Konsolen, Handhelds, Mobile-Plattformen sowie im Online- und Arcade-Bereich.

Bereits zuvor traf SEGA mit ISM entsprechende Abkommen und brachte in der Folge die offiziellen Videospiele zu den Olympischen Spielen 2008 in Peking, 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro auf den Markt. Auch zu den Winterspielen 2010 in Vancouver sowie 2014 in Sochi gab es seitens SEGA offizielle Videospiele. Die Zusammenarbeit hat man nun bis zum Jahr 2020 ausgeweitet.