Die Macher der Actionreihe Yakuza stehen kurz vor der Ankündigung ihres neuen Spiels. Diese soll nun im neuen Monat August erfolgen.

Wie SEGA bekannt gegeben hat, wird das für die Yakuza-Reihe verantwortliche Entwicklerteam um Producer Toshihiro Nagoshi in Kürze ihr neuestes Projekt offiziell vorstellen. Damit hält der Entwickler gleichzeitig sein klassisches August-Zeitfenster für Neuankündigungen ein.

Für die Ankündigung hat man ein einstündiges Event anberaumt, das am 26. August 2017 in Japan abgehalten wird. Ausgestrahlt wird dieses von 19:00 bis 20:00 Uhr japanischer Zeit aus dem UDX Theater nahe der Akihabara Station in Tokio. Dort wurden traditionelle die Teile der Yakuza-Reihe angekündigt. Ob es sich auch dieses Mal wieder um ein neues Yakuza oder möglicherweise auch um ein komplett neues Spiel handeln wird, ist noch nicht bekannt und bleibt abzuwarten.

Durch das Event wird der Serienproduzent Toshihiro Nagoshi persönlich führen.