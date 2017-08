Auf der diesjährigen gamescom in Köln darf in der kommenden Woche natürlich auch SEGA nicht fehlen. Das Unternehmen hat für die zu Besuch kommenden Gamer zwei kommende Titel im Gepäck.

Die europäische Niederlassung von SEGA wird zwei seiner kommenden Highlights auf der diesjährigen gamescom in Köln zeigen. Dabei handelt es sich um das Echtzeit-Strategiespiel Total War: Warhammer II sowie um das Jump'n'Run Sonic Forces. Beide Spiele können vom 22. bis zum 26. August 2017 in Halle 9.1 am Stand B011/C010 von Deep Silver & Friends ausprobiert werden.

In Sonic Forces stehen euh dabei drei große Level zur Wahl, die wahlweise im modernen oder im klassischen Look gezockt werden können. In Total War: Warhammer II wird es hingegen zwei spielbare Quests geben, in denen drei der vier zum Release spielbaren Rassen gespielt werden können.

Sonic Forces erscheint im November 2017 für PS4, Xbox One, Switch und PC. Total War: Warhammer II wird am 28. September 2017 für den PC veröffentlicht.