Auch SEGA und Atlus werden auf der E3 2018 zusammen mit einem Stand vertreten sein und haben jetzt ihr Line-up an Spielen bekannt gegeben.

“Mit Atlus im fünften Jahr als Teil der SEGA-Familie freuen wir uns sehr, nun einen gemeinsamen Stand auf einem der wichtigsten Gaming-Events des Jahres zu haben”, erklärt John Clark, Executive Vice President von SEGA Europe. Clark sagt weiter, dass dieses Jahr für jeden Geschmack etwas am Stand der beiden Unternehmen zu finden sein wird. Neue Infos und spielbare Versionen wird es zu folgenden Titeln geben:

Total War: Three Kingdoms

Valkyria Chronicles 4

Yakuza Kiwami 2

Shining Resonance Refrain

Team Sonic Racing

Catherine: Full Body

In Total War: Three Kingdoms kämpft ihr im antiken China um die Vereinigung des Landes während ihr in Team Sonic Racing mit den bekannten Charakteren aus dem Sonic-Universum um die Wette fahrt. Laut SEGA sollen außerdem neben Yakuza Kiwami 2 und Valkyria Chronicles 4 noch weitere von den Fans gewünschten Spielen für den Westen erscheinen.

Von den Machern der Persona-Reihe wird Atlus außerdem neues Material zu Catherine: Full Body zeigen. Zwei weitere Titel werden außerdem in dieser Woche von Atlus angekündigt und ebenfalls auf der E3 spielbar sein. Wir halten euch auf dem Laufenden.