Sascha, 10 Jahre, meint:

Secret of Mana ist ein Traum. Die Grafik ist supertoll. Es macht so viel Spaß, die Welt zu erkunden und gegen die Monster zu kämpfen. Am besten gefallen mir die Zauber der Geister – die sind richtig klasse gemacht! Ach nein, die Kämpfe gegen die Bosse sind noch cooler. Oder doch Drache Lufti? Nichts könnte jemals besser sein als Secret of Mana. Es ist das größte Abenteuer aller Zeiten!

Sascha, 34 Jahre, meint:

Das ist die hässlichste Grafik, die man Secret of Mana verpassen konnte. Ich verstehe nicht, warum Square Enix kein richtig hübsches Remake mit geiler 2-D-Grafik gemacht hat. Dazu schwankt der Soundtrack zwischen sehr schön und schrecklich. Insgesamt verstehe ich die Mischung nicht: Neue Grafik und neuer Sound treffen auf die Spielbarkeit von 1993 inklusive altbekannter Macken. Spielen kann man das Remake natürlich, es macht auch durchaus Spaß. Aber wer das Original kennt und liebt, sollte dabei bleiben.