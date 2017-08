Secret of Mana

Square Enix lässt die Fans von Herzen, die in den 90ern aufgewachsen sind, höherschlagen. Der Publisher kündigte ein Remake zum kultigen Rollenspiel Secret of Mana an und lieferte den Release-Termin gleich mit.

Boom! Mit einem Schlag lässt Square Enix die Herzen der Fans, die in den 90ern mit einem Super Nintendo aufgewachsen sind, höherschlagen. Das kultige Rollenspiel Secret of Mana bekommt ein Remake spendiert und erscheint bereits am 15. Februar 2018 für die PlayStation 4, PS Vita und den PC.

Der Entwickler hübscht die Grafik nicht einfach nur ein wenig auf und veröffentlicht das Spiel neu, sondern programmiert es für die aktuelle Konsolen-Generation komplett von vorne. Anders als noch im Original werden die Charaktere Randi, Primm und Popoi komplett vertont sein, so wie viele andere Charaktere im Videospiel ebenfalls. Auch der Soundtrack wurde komplett neu eingespielt.

Ob da auch neue Stücke drunter sein werden oder man sich komplett an die Vorlage hält, geht aus der Ankündigung allerdings nicht hervor. Zu guter Letzt und einer der wichtigsten Punkte. Auch die Remaster-Version von Secret of Mana wird einen lokalen Coop-Modus beinhalten, so dass ihr euch zu dritt auf die Couch pflanzen und das Abenteuer gemeinsam bestreiten könnt.

Secret of Mana lässt sich bereits vorbestellen und jeder, der zuschlägt, bekommt individuelle Avatare für das PSN spendiert und Kostüm-DLCs direkt zu Release. Werdet ihr bei Secret of Mana zuschlagen oder meint ihr, es braucht kein Remaster?