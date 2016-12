Voila: So schön sieht das Nintendwo-Switch-exklusive Indie-Spiel Seasons of Heaven aus. Das auf dem gleichnamigen Buch basierende Videospiel zeigt atmosphärisch viel Potenzial, auch wenn der Schein bislang noch einen kleinen Haken hat.

Was das französische Indie-Studio uns mit dem auf der Romanvorlage "Seasons of Heaven" basierenden Videospiel verspricht, sieht wahrlich märchenhaft aus. Zu sehen ist die verträumte Welt des Adventures mit dem Jungen und seinem kleinen Hund. Der Trailer besteht zum Teil aus Umgebungsszenen, aber offenbar auch aus Gameplay. Allerdings sehen die Bewegungsanimationen noch etwas ungelenk aus. Das kann sich aber bis zum Release, der bis jetzt noch nicht weiter konkretisiert wurde aber noch gut ändern.

Sollte das Material tatsächlich das widerspiegeln, zu dem Nintendo Switch in der Lage ist, erscheint die Meldung von gestern (Zur News: Nintendo Switch CPU und GPU bekannt), derzufolge die Leistung der Konsole unter den Erwartungen liegt, nicht ganz so drastisch. Lassen wir uns überraschen, was die Entwickler aus den Möglichkeiten des Chipsets herauskitzeln. Am 13. Januar um 5 Uhr morgens erfahren wir endlich Näheres zur Konsole und können uns kurz darauf selbst von ihrer Leistung überzeugen.