Seasons After Fall

Das Puzzle-Abenteuer Seasons After Fall erscheint in Kürze auch für Konsolen. Die Entwickler haben jetzt einen Veröffentlichungstermin bekanntgegeben.

Die Entwickler von Swing Swing Submarine haben den Veröffentlichungstermin von Seasons After Fall für die Konsolen bekanntgegeben. Das Puzzle-Abenteuer rund um einen wilden Fuchs ist bereits für den PC erhältlich. Im Spiel habt ihr die Möglichkeit zwischen den Jahreszeiten zu wechseln und beispielsweise Gewässer im Winter gefrieren zu lassen, um im Spiel voranzukommen.

Seasons After Fall erscheint am 16. Mai für Xbox One und PlayStation 4.