Anfang September wurde Seasons After Fall für den PC veröffentlicht, im kommenden Jahr schafft der Titel den Sprung auch auf Konsolen.

Der Puzzle-Plattformer aus dem Hause Swing Swing Submarine ist erst seit 02. September für PC erhältlich, heute kündigte Publisher Focus Home Interactive weitere Umsetzungen an. So kommt das Spiel nun auch auf den Heimkonsolen PS4 und Xbox One an.

Einen konkreten Termin für die neuen Umsetzungen vermochte Focus Home noch nicht zu nennen. Fest steht lediglich, dass der Release irgendwann Anfang 2017 erfolgen soll. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald es ein genaues Erscheinungsdatum gibt.