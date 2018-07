Das im März dieses Jahres veröffentlichte Piratenabenteuer Sea of Thieves entpuppte sich für Microsoft ja durchaus als Erfolg. Kein Wunder also, dass Entwickler noch für das laufende Jahr weitere zusätzliche Inhalte in Aussicht stellt.

Bereits vor geraumer Zeit wurden DLC-Inhalte zum Open-World-Rollenspiel Sea of Thieves seitens Rare angekündigt, die bis in den September 2018 hinein reichen. Auch darüber hinaus dürfen sich Spieler nun aber über frische Spielinhalte freuen. So kündigte Rare nun weitere Zusatzinhalte für dieses Jahr an.

Noch 2018 soll es demnach noch mindestens drei weitere Inhalts-Updates geben, wie Rare-Studioleiter Craig Duncan, der gleichzeitig als Design Director von Sea of Thieves fungiert, im Gespräch mit IGN bestätigt. "Wir haben diese magische Möglichkeit, alle Bereiche des Spiels noch reicher zu gestalten. Daher wird es über 'The Hungering Deep', 'Cursed Sails' und 'Forsaken Shores' hinaus auch noch drei weitere Inhalte in diesem Jahr geben", so Duncan.

Dabei wird das Entwicklerstudio durchaus auch herausgefordert, schließlich gilt dieses für einen AAA-Titel eher als klein. Man versuche alles Mögliche, hervorragende und aufregende Inhalte so schnell wie möglich zu veröffentlichen. Zuletzt wurde für Sea of Thieves bereits "The Hungering Deep" auf den Markt gebracht, das neben ästhetischen Überarbeitungen auch Bugfixes und Verbesserungen mit sich brachte. Zudem macht nun der Megalodon-Hai die Weltmeere unsicher.

"Cursed Sails" soll zunächst noch im Juli erscheinen, "Forsaken Shores" folgt dann im September. Die drei neuen Inhalte sind dann vermutlich im monatlichen Rhythmus ab Oktober eingeplant.