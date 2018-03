Sea of Thieves

Stellt euch vor, ihr sterbt im Piratenabenteuer Sea of Thieves und müsst dafür Gold bezahlen ...

Erst kürzlich hatte Entwickler Rare ein - nennen wir es spezielles - Feature für sein Online-Piratenspiel Sea of Thieves angekündigt: Nach dem Ableben solltet ihr Gold dafür bezahlen, um weiter räubern und plündern zu dürfen. Diese "Steuer auf das Ableben" sollte per Update ins Spiel gebracht werden.

Allerdings hatten die Spieler gehörig etwas dagegen. Das Feedback auf die Ankündigung war überwiegend negativ. Daher entschied sich der Entwickler schnell, die geplante "Strafzahlung" wegzulassen. Man werde darauf verzichten, weil man auf die Community höre, so der Entwickler in einer Stellungnahme.

Weitere Updates wurden ebenfalls angekündigt. Momentan schaue sich das Team an, was mit einem schnellen Fix behoben werden könne und wofür es etwas mehr Zeit brauche.

Sea of Thieves erschien am 20. März für Xbox One sowie Windows PC. Es ist als erstes neues Spiel ein Bestandteil von Microsofts Spiele-Abo Xbox Game Pass, bei dem ihr für 10 Euro im Monat diverse Titel herunterladen und unbegrenzt zocken dürft.