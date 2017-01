Sea of Thieves

Bevor Sea of Thieves in diesem Jahr erscheint, wird der Titel einem strengen Test unterzogen. Nun gibt es einen ersten Termin.

Bevor Sea of Thieves dieses Jahr in die See sticht, möchte Entwickler Rare sicher gehen, dass der Titel technisch sauber läuft. Deshalb konntet ihr euch bereits schon geraume Zeit für den technischen Alpha-Test anmelden. Nun wurde angekündigt, dass dieser schon bald starten wird.

So werdet ihr bereits am kommenden Wochenende die Möglichkeit haben erste Erfahrungen als Pirat zu sammeln. Voraussetzung ist jedoch, dass ihr eine Einladung erhalten habt. Doch Rare hat angekündigt, dass im Verlauf der Woche noch weitere Einladungen verschickt werden. Eine Anmeldung könnt ihr weiterhin auf der offiziellen Seite abgeben.