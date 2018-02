Sea of Thieves

Rare hat die Systemanforderungen von Sea of Thieves bekanntgegeben. Ist euer Rechner bereit für 4K @60 fps?

Heute hat der Sea-of-Thieves-Entwickler Rare sechs verschiedene Spec-Sets veröffentlicht, die vom Low-End- bis zum High-End-Computer alles abdecken, das nötig ist, um das Piraten-MMO spielen zu können. Die Systemanforderungen gehen bei 540p bei 30 fps los und hören bei 4K mit 60 fps auf. Rare hat nicht nur die Framerate und Auflösungs-Ziele für jedes Set angegeben, sondern auch welche Grafikeinstellungen sie dabei erwarten können. Leider hat der Entwickler es versäumt, bekanntzugeben, ob die Framerate über 60 fps gedeckelt ist.

Insgesamt sind die Specs, die ihr für 1080p/ 60 fps beziehungsweise 4K/ 30 60 30 fps benötigt, relativ moderat. Erst wenn ihr mit 4K-Auflösung flüssige 60 fps anstrebt, braucht ihr einen i7 oder eine teurere GPU.

540p @30fps

OS: Windows 10 Anniversary (1607)

CPU: Intel Iris Pro Graphics 6200 or Intel Iris 540

RAM: 4GB

VRAM: 1GB

GPU: Integrated

Modern GPU: Integrated

HDD: 60GB 5,400 RPM

Graphics settings: Minimum

720p @30fps

OS: Windows 10 Anniversary (1607)

CPU: Intel Q9450 @2.6ghz or AMD Phenom II

RAM: 4GB

VRAM: 1GB

GPU: Nvidia GeForce GTX 650 or AMD Radeon 7750

Modern GPU: Nvidia GeForce GTX 1030 or AMD R7 450

HDD: 60GB 5,400 RPM

Graphics settings: Low

1080p @30fps

OS: Windows 10 Anniversary (1607)

CPU: Intel i3 4170 @3.7ghz or AMD FX-6300 @3.5ghz

RAM: 8GB

VRAM: 2GB

GPU: Nvidia Geforce GTX 660 or AMD Radeon R9 270

Modern GPU: Nvidia Geforce GTX 1050ti or AMD Radeon RX 460

HDD: 60GB 7,200 RPM

Graphics settings: Medium

1080p @60fps

OS: Windows 10 Anniversary (1607)

CPU: Intel i5 4690 @3.5ghz or AMD FX-8150

RAM: 8GB

VRAM: 4GB

GPU: Nvidia GeForce GTX 770 or AMD Radeon R9 380x

Modern GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 or AMD RX 470

HDD: 60GB 7,200 RPM

Graphics settings: Medium

4k @30fps

OS: Windows 10 Anniversary (1607)

CPU: Intel i5 4690 @3.5ghz or AMD FX-8150

RAM: 16GB

VRAM: 8GB

GPU: Nvidia Geforce GTX 980ti or AMD Radeom RX Vega 56

Modern GPU: Nvidia Geforce GTX 1070 or AMD Radeom RX Vega 56

HDD: 60GB SSD

Graphics settings: Ultra

4k @60fps

OS: Windows 10 Anniversary (1607)

CPU: Intel i7 4790 @4ghz or AMD Ryzen 5 1600 @3.6ghz

RAM: 16GB

VRAM: 8GB

GPU: Nvidia Geforce GTX 1080ti or AMD Radeon RX Vega 64

Modern GPU: Nvidia Geforce GTX 1080ti or AMD Radeon RX Vega 64

HDD: 60GB SSD

Graphics settings: Ultra

Sea of Thieves erscheint am 20. März für PC und Xbox One.