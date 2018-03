Der Xbox- und PC-exklusive Piraten-Titel Sea of Thieves hat einen durchaus guten Start hingelegt, wenn man lediglich die Spielerzahlen betrachtet. Das führte allerdings auch zu allerhand Problemen.

In den ersten 24 Stunden nach der Veröffentlichung durfte sich Sea of Thieves bereits über zahlreiche Spieler freuen. Über eine Million Gamer haben das Piratenabenteuer in der Zwischenzeit bereits ausprobiert - doch das bringt für die Entwickler auch Probleme mit sich.

Die Spielerzahlen waren nämlich in der Spitze drei bis vier Mal so hoch, wie in den zuvor durchgeführten Testläufen und Beta-Sessions. Der Ansturm hat zu diversen Online-Problemen geführt, so dass der Start von Sea of Thieves nicht gänzlich als reibungslos zu bezeichnen ist. Nun reagieren die Entwickler und kündigen diverse Wartungsarbeiten an.

An satten drei Tagen wird das Piratenspiel demnach vom Netz gehen, um die bestehenden Probleme anzugehen und zu beheben. Die erste Downtime läuft bereits gegenwärtig am heutigen 22. März 2018; das Spiel ist mindestens zwischen 10.00 und 13.00 Uhr offline. Zur gleichen Uhrzeit wird es dann auch am Samstag, den 24. März 2018 sowie am Dienstag, den 27. März 2018 noch einmal Downtimes geben und die Server sind zwischenzeitlich nicht erreichbar.

Nach dem Abschluss der Arbeiten sollte Sea of Thieves dann hoffentlich auch zu Stoßzeiten stets für die Spieler erreichbar sein - etwas, was gegenwärtig nicht gewährleistet war. Auch fehlende Gegenstände wie Gold und Performance-Probleme auf der Xbox One X gehören dann hoffentlich der Vergangenheit an; in diesem Zusammenhang ist der Release eines Updates für die kommende Woche angedacht.