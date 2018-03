Ab dem 20. März 2018 soll Sea of Thieves offiziell für PC und Xbox One erhältlich sein. Zuvor nehmen die Macher das Spiel im Rahmen einer weiteren Testphase aber noch einmal genauer unter die Lupe.

Nachdem erst am vergangenen Wochenende wieder eine Testphase zum nahenden Piratenabenteuer Sea of Thieves über die Bühne gegangen ist, ist es an diesem Wochenende schon wieder soweit. So wurde nun der mittlerweile dritte groß angelegte Test im Vorfeld des Release angekündigt.

Interessierte können sich dabei Sea of Thieves vorab ansehen und tun den Entwicklern einen Gefallen damit, denn diese testen die Kapazitäten vor dem eigentlichen Release ausgiebig aus. Teilnehmen können alle Xbox Insider auf der Xbox One oder auch auf Windows 10 PC.

Der Startschuss fällt am heutigen Freitag um 11:00 Uhr deutscher Zeit; die Testphase läuft anschließend bis zum 04. März zur gleichen Uhrzeit. Wer als Insider dabei sein will, muss sich den Xbox Insider Hub aus dem Store herunterladen, im Menü die Insider-Inhalte auswählen und dort Sea of Thieves auswählen.