Nachdem auf der Xbox One bereits seit geraumer Zeit in die Alpha von Sea of Thieves verfügbar ist, sind nun auch PC-Spieler an der Reihe.

Mit Sea of Thieves befindet sich momentan ein ambitionierter Multiplayer-Titel bei RARE in Entwicklung. Seit geraumer Zeit ist auf der Xbox One die technische Alpha-Phase des Titels gestartet (zur News: Sea of Thieves Alpha-Phase). Nun soll der Test auf Windows-10-Nutzer ausgeweitet werden.

Falls ihr euch für die Alpha registriert habt, solltet ihr euer Mail-Postfach überprüfen, denn laut den Verantwortlichen wurden 1000 Nutzer ausgewählt. Starten wird der Test am 20. Mai um 4 Uhr und bis 7 Uhr andauern. Einen Release-Termin gibt es noch nicht. Auf der E3 2017 vom 13. bis 15. Juni erfahren wir möglicherweise etwas mehr.