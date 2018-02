Im kommenden Monat startet das Piratenabenteuer Sea of Thieves durch. Wer sich für den Titel interessiert und wegen diesem mit einer Xbox-Anschaffung geliebäugelt hat, für den hat Microsoft nun ein passendes Paket im Angebot.

Das in Redmond ansässige Microsoft hat heute offiziell ein Konsolen-Bundle zum kommenden Exklusivtitel Sea of Thieves angekündigt. Das Piratenabenteuer war zuletzt im Rahmen einer Beta-Testphase noch einmal unter die Lupe genommen worden und soll als Vollversion bekanntermaßen ab dem 20. März 2018 zu haben sein.

Passend dazu gibt es nun auch ein Bundle zusammen mit der Xbox One S. Das Paket kann ab sofort vorbestellt werden und schlägt mit 299,99 Euro im Microsoft Store zu Buche; zudem ist der Kauf auch bei ausgewählten Händlern möglich. Für dieses Geld erhaltet ihr die Xbox One S mit 1 TB Speicherplatz, einen Xbox Wireless Controller, 4K Ultra HD Blu-ray Player, HDR und Dolby Atmos.

Daneben ist eben ein Download-Code für die digitale Spielversion von Sea of Thieves enthalten, der euch ab dem Release in die Piratenwelt eintauchen lässt. Eine einmonatige Mitgliedschaft bei Xbox Live Gold sowie ein einmonatiges Probeabo von Microsofts-Spiele-Netflix Game Pass sind ebenfalls enthalten.

Felix, Kuro, Flönz und Zeno zocken in einer extrem lustigen 4er-Koop-Session die Beta zu Sea of Thieves auf der Xbox One.