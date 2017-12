Das Piraten-Abenteuer Sea of Thieves befindet sich bereits seit langer Zeit in der Mache, einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es aber bis dato weiter nicht. Das könnte sich nun aber schon sehr bald ändern.

Sea of Thieves gilt für Microsoft als einer der exklusiven Hoffnungsträger auf den Plattformen Xbox One und Windows 10. Allerdings ist noch immer nicht klar, wann Spieler denn endlich zuschlagen dürfen. Zuletzt war lediglich Anfang 2018 als anvisierter Veröffentlichungszeitraum kommuniziert worden. Jetzt gibt es aber endlich Licht am Ende des Tunnels.

Via Mixer hat sich nun Aaron Greenberg, seines Zeichens Xbox Games Marketing General Manager, zu Wort gemeldet und versprochen, dass es schon "sehr bald" Neuigkeiten zu Sea of Thieves geben wird. Gleichzeitig ermutigte er die Spieler, bei den diesjährigen The Game Awards am 07. Dezember 2017 einzuschalten. Dort werdet es "einige weitere Neuigkeiten zu Sea of Thieves" geben.

Greenberg selbst ging nicht näher auf Details zu den zu erwartenden Infos ein. In Anbetracht der endenden technischen Alpha waren im Netz aber ohnehin bereits ein potentieller Beta-Test oder eben die Bekanntgabe des Release-Datums als potentielle Ankündigungen genannt worden.

Wenig später äußerte sich dann aber auch noch Executive Producer Joe Neate via eines "Insider Reports" und versprach dort, dass es "bald" eine Release-Date-Ankündigung geben wird. Passend dazu soll es einen kurzen und lustigen neuen Trailer zum Spiel geben. Kurzum: Die Art und Weise der Ankündigung ist eigentlich wie gemacht für eine Show wie die The Game Awards, in der es ja diverse Trailer zwischen den Preisverleihungen mit Gameplay-Premieren und Bekanntgaben gibt. Es läuft also alles auf den 07. Dezember 2017 hinaus, dass endlich Nägel mit Köpfen in Bezug auf das Release-Datum gemacht wird.