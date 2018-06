Im März veröffentlichte Microsoft das Xbox-Exklusivspiel Sea of Thieves und setzte große Erwartungen in das Piratenabenteuer. Wurden diese erfüllt? Darauf gibt Microsoft nun eine Antwort.

Gegenüber Giant Bomb hat sich Microsoft in Person von Xbox-Chef Phil Spencer nun zum Erfolg des Piratenabenteuers Sea of Thieves geäußert. Laut ihm sei man bei Microsoft mit der bisherigen Performance des Spiels mehr als nur zufrieden. Grund: Die internen Verkaufsprognosen wurden durch die tatsächlichen Verkaufszahlen übertroffen, obwohl sich Sea of Thieves via Xbox Game Pass auch ohne zusätzliche Kosten bzw. Kauf abgreifen lässt.

Spencer sagt im Interview sogar, dass die Verkäufe sogar "signifikant höher" ausfallen, als die internen Vorhersagen; das treffe außerdem auch auf das noch etwas jüngere Zombie-Spektakel State of Decay 2 zu.

"Was diese zwei Spiele [Sea of Thieves und State of Decay 2] betrifft, haben wir mehr Exemplare verkauft als wir erwartet hatten. Das Gleiche traf bereits auf das erste State of Decay zu", so Spencer. Konkrete Verkaufszahlen nannte Spencer leider nicht, ließ aber durchblicken, dass das Abomodell Xbox Game Pass dem eigentlichen Verkaufsmodell nicht entgegen steht. Ganz im Gegenteil: Losgelöst von den beiden Spielen sollen Game-Pass-Abonnenten insgesamt sogar mehr Spiele regulär kaufen.

State of Decay 2 kam im vergangenen Monat auf den Markt und brachte es in weniger als zwei Wochen bereits auf über zwei Millionen Spieler.