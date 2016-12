Sea of Thieves

Wir berichteten ja bereits im November, dass Mitglieder des Insider-Programms die Chance haben werden, schon vorab Hand an das kommende Sea of Thieves anzulegen. Nun hat Rare eine erste solche Testphase angekündigt.

Rare wird bereits in der kommenden Woche einen ersten technischen Alpha-Test in Sea of Thieves abhalten. Dieser soll vom 16. bis zum 18. Dezember 2016 andauern. Teilnehmen dürften Mitglieder des Insider-Programms (wir berichteten bereits). Wer eine Chance haben möchte, dabei zu sein, der kann sich für dieses weiterhin auf dieser Webseite registrieren.

An den genannten Tagen wird die Testversion jeweils zu verschiedenen Zeiten zur Verfügung stehen. Teilnehmer werden über diese aufgrund einer speziellen Vereinbarung aber nichts im Netz berichten dürfen. Die erste Technik-Alpha wird auf rund 1.000 zugelassene Spieler begrenzt werden. Künftig soll die Spieleranzahl und die Frequenz der Spielsessions laut Rare aber erhöht werden.