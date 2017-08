Erwartungsgemäß hat Microsoft während seines gamescom-Briefings auch den PC- und Xbox-One-Exklusivtitel Sea of Thieves erneut thematisiert, nachdem dieser im Rahmen der E3 noch auf 2018 verschoben wurde. Dabei kündigte man ein sehr cooles neues Feature an.

Cross-Play ist derzeit ja in aller Munde, allerdings vor allen Dingen deswegen, weil sich Sony dem Thema verschließt. Nun erscheint Sea of Thieves ja aber gar nicht für die PS4, sondern exklusiv für PC und Xbox One. Daher hat Microsoft anlässlich der gamescom nun ein Cross-Play-Feature zwischen den beiden Plattformen offiziell angekündigt. Damit werden Spieler auf der Xbox One und auf Windows 10 gemeinsam in das Piratenabenteuer aufbrechen können.

Im Ausstellungsbereich auf der gamescom sind sowohl Windows-10-PCs als auch Xbox-One-S-Konsole vorhanden, so dass ihr das Cross-Play-Feature bereits vor Ort in Köln ausprobieren könnt. Zudem wird man auf der Messe auch die Unterstützung von Displays im 21:9-Format und das Spielen in echtem 4K mit 60 Bildern pro Sekunde demonstrieren.

Der Release des Titels ist Anfang 2018 gleichzeitig für Windows 10 und Xbox One geplant.