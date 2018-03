Rare stattet Sea of Thieves mit einem Day-One-Patch der etwas anderen Art aus. Wir mussten schon schmunzeln.

Nach langem Warten und viel Feedback durch die Community kommt morgen endlich Sea of Thieves auf den Markt. Um das Piraten-MMO für den Release startklar zu machen, ist auch ein Day-One-Patch notwendig. Rare nimmt den Ausdruck allerdings beim Wort und erlaubt sich einen grandiosen Scherz.

Ein Fan auf Reddit schlug als Day-One-Patch eine Augenklappe mit der Nummer 1 darauf vor. Der Gag daran, der englische Begriff für Augenklappe lautet Eyepatch. Rare ließ sich natürlich nicht lange bitten und gab dieser famosen Bitte ohne zu zögern nach. "Dear Rare, don’t miss the opportunity to release a ‘Day One Patch’ eye-patch with the games Day One Patch", merkte Redditor Jefabell Ende Februar an.

Nun einen Tag vor Release sehen wir das Ergebnis des Vorschlags. In der Objektbeschreibung steht: "Eine Flaschenpost von Jefabell wurde angespült. Hersteller von Augenklappen haben sie gelesen und 'Aye" gesagt." In keinem Spiel außer Sea of Thieves wäre dieses Wortspiel besser aufgehoben gewesen.