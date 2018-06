Sea of Thieves

Nach dem mauen Start von Sea of Thieves liefert Rare nun mit Cursed Sails und Forsaken Shores zwei weitere DLCs für ihr Piratenabenteuer.

Als das Piratenabenteuer Sea of Thieves im März erschien, kritisierten Spieler vor allem den mauen Umfang des Titels von Rare. Vor wenigen Wochen erschien bereits The Hungering Deep, das das Spiel um eine zusätzliche Questreihe erweitert, wo ihr am Ende einem riesigen Hai gegenübertretet.

Auf der E3 kündigte Microsoft nun weitere Inhalte an, die in diesem Jahr erscheinen sollen. Den Anfang macht die Erweiterung Cursed Sails im Juli. Darin bekommt ihr es mit Schiffen voller Skelette zu tun, die euch das Leben auf hoher See schwer machen.

Im September folgt dann Forsaken Shores, wo wieder neue Herausforderungen auf euch und eure Crew warten. Im Trailer werden die Forsaken Shores nur als ein Ort der Dunkelheit bezeichnet, wo Feuer und Asche alles verschlingen.