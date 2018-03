Sea of Thieves

Seit vergangener Woche ist das Piratenabenteuer Sea of Thieves für PC und Xbox One erhältlich. In das Exklusivspiel setzte Microsoft große Hoffnungen - und wird nun nicht enttäuscht.

Sea of Thieves erweist sich für Microsoft und Rare als der erhoffte Kassenschlager. Binnen der ersten 24 Stunden nach dem Release wurde bereits die Marke von einer Million Spieler geknackt. Eine Woche später liegt man nun auch schon bei zwei Millionen, hat also die nächste wichtige Marke genommen.

Laut Xbox-Marketing-Chef Aaron Greenberg hat das Spiel aber noch weitere Meilensteine geknackt. So avancierte der Titel zu nicht weniger als der sich am schnellsten verkaufenden neuen First-Party-IP der aktuellen Xbox-Konsolengeneration. Kurzum: Kein anderer hauseigener Titel einer neuen Marke hat sich binnen dieser kurzen Zeitspanne nach dem Release häufiger verkauft als Sea of Thieves.

Man könnte nun meinen, dass das auch der Tatsache geschuldet ist, dass Abonnenten des Xbox Game Pass die Vollversion quasi kostenfrei erhalten, doch dem ist nicht so. Bei dieser Erhebung wurden nämlich die via Game Pass bezogenen Spiele heraus gerechnet.

Und auch auf Windows 10 ist Sea of Thieves übrigen der sich am besten verkaufende First-Party-Titel. Diese Erfolge äußern sich auch in anderen Kennzahlen: Mehr als 100.000 Nutzer haben bereits aus dem Spiel heraus gestreamt und über 10 Millionen Stunden haben Zuschauer dieser Streams beim Betrachten in der vergangenen Woche verbracht.