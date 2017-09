Grotesk, glitschig, aber irgendwie cool. Endlich gibt es richtiges Gameplay zum wahrgewordenen Alptraum Scorn. Der atmosphärische First-Person-Shooter sucht darüber hinaus Unterstützer auf Kickstarter.

Mit einem Doppelpack an Neuigkeiten startet Scorn in den Herbst und zeigt sich nicht nur erstmals in atmosphärischer und ekelerregender Videoform, sondern startet parallel auch eine Kickstarter-Kampagne, die am 22. September für Unterstützer eine erste Demo des Spiels bereithält. Mit der Entscheidung für Kickstarter will sich das Team die nötigen Ressourcen sichern, um seine alptraumhafte Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Und dann erscheint 2018 mit DASEIN der erste Teil des Spiels für PC.