Für kurze Zeit ist Satellite Reign momentan kostenlos erhältlich. Wir verraten euch, wie ihr euch das Cyberpunk-Strategiespiel zulegen könnt.

Wenn ihr auf der Suche nach einem neuen Abenteuer seid, könnt ihr euch jetzt Satellite Reign kostenlos anschaffen und spielen. Das Cyberpunk-Strategiespiel wurde vom Entwickler 5 Lives Studios am 28. August 2015 exklusiv für den PC veröffentlicht. Satellite Reign wird aktuell gratis via Humble Bundle angeboten. Die Aktion wird am 21. April 2018 um 19:00 Uhr enden. Danach kostet Satellite Reign im Humble Store wieder 24,99 Euro.

Bis dahin könnt ihr aber Satellite Reign in euren Warenkorb legen, die Bestellung abschicken und einen kostenlosen Steam-Key erhalten, den ihr anschließend bis zum 05. Mai 2018 einlösen müsst. Vorher müsst ihr euch allerdings im Humble Store anmelden.

Satellite Reign ist als Crowdfunding-Projekt gestartet. Es wurde 2013 erfolgreich via Kickstarter finanziert und befand ab 2014 und bis zum Release im Steam Early Access.