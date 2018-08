Samsung hat auf der gamescom in Köln in dieser Woche einen neuen Curved Gaming Monitor für euch im Gepäck. Damit erweitert man das entsprechende Angebot um ein neues Einsteigermodell.

Auf der gamescom 2018 in Köln zeigt Samsung in diesen Tagen den neuen Curved Gaming Monitor CJG50. Damit bringt der Hardware-Hersteller ein neues Einsteigermodell im Bereich der Gaming-Monitor in das hauseigene Portfolio, das über WQHD-Auflösung und 144 Hz verfügt.

Das neue Einsteigermodell verfügt über eine Bildschirmdiagonale von 32 Zoll und bietet zudem ein hohes Kontrastverhältnis von 3000:1 sowie die oben genannte Bildwiederholungsrate. Die 2560 x 1440 Pixel gibt es noch im Laufe des dritten Quartals 2018 zum Preis von 429 Euro.

Am Messestand A100 in Halle 10.1 zeigt Samsung aber auch den 49 Zoll großen CHG90 - das eigene Gaming-Flaggschiff in diesem Bereich. Wer einmal "in extrabreit" zocken möchte, kann das am Stand von Samsung bis zum 25. August 2018 tun.