Samsung führt heute die weltweit ersten Displays mit Radeon FreeSync2 Technologie ein – das Ultra-Wide 49-inch CHG90 Display und die 27- und 32-inch CHG70 Monitore.

Technologien wie FreeSync (AMD) und G-Sync (NVIDIA) haben sich schnell durchgesetzt, sorgen sie doch dafür, dass die veraltete und performancehungrige VSYNC-Einstellung endlich ad acta gelegt werden kann und weitgehend ruckelfreies Zocken ohne Tearing ermöglicht wird, sofern man denn eine passende Kombination aus Monitor und Grafikkarte im Einsatz hat (mehr zu dem Thema in unserem Special zu FreeSync und G-Sync).

Auf der CES 2017 im Januar wurde nun bereits mit FreeSync 2 der nächste Schritt der Technik vorgestellt mit erweiterten Features wie flüssiges Gaming, fortschrittliche Pixel Integrity und die Möglichkeit für Plug-And-Play HDR Gaming, ohne die Einstellungen an Software oder Monitor optimieren zu müssen.

Samsung hat nun die weltweit ersten Displays vorgestellt, die das neue FreeSync 2 unterstützen. Durch die FreeSync 2 Technologie verbinden die Monitore smoothes, störungsfreies Gaming mit gleichzeitig geringer Ladezeit, gesteigerter Helligkeit, kontrastreichen Bildern, herausragenden Schwarzwerten und einer umfangreichen Farbskala. Verglichen mit sRGB Standard wird der HDR Content hier mit doppelt wahrnehmbarer Helligkeit und Farbe dargestellt.

Die neuen QLED-Displays mit Quantum Dot Technologie haben einiges zu bieten. Der CHG90 kommt mit satten 49 Zoll im 32:9-Format mit 3.840 x 1.080 Auflösung daher nebst einer Reaktionszeit von nur 1 ms und 144 Hz Bildwiederholrate sowie einem Curved-Radius von 1.800R. Fürs Gaming natürlich eher ein absurdes Format.

Dafür besser geeignet ist der CHG70-Monitor im klassischen 16:9-Format in 27 oder 31,5 Zoll mit VA-Panel, 1440p-Auflösung (QHD), 1 ms Reaktionszeit und Curved-Radius von 1.800R. Auch hier kommt eine Bildrate von 144 Hz zum Tragen.

Alle drei Modelle kommen nun in den Handel, wobei der 49-Zöller mit 1.499 US-Dollar, der C27HG70 mit 599 US-Dollar und der C32HG70 mit 699 US-Dollar angesetzt sind. das 32-Zoll-Modell wird im Übrigen auf der E3 in Los Angeles am Ubisoft-Stand vorgestellt.

Bleibt der Wermutstropfen, dass FreeSync 2 nur mit AMD-Radeon-Grafikkarten funktioniert und NVIDIA weiterhin auf das hauseigene, teurere G-Sync setzt.