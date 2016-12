Oculus von Facebook hat zunächst auf dem Gear VR von Samsung nun zwei neue Features im Virtual-Reality-Bereich integriert.

Wie das Unternehmen bestätigte, stehen ab sofort sowohl die Oculus Rooms als auch Partys für das Gear VR zur Verfügung. Die beiden Features, die ihren Fokus auf sozialen Kontakten haben, sollen im Jahr 2017 dann auch für das hauseigene Oculus Rift folgen.

Dank Oculus Partys könnt ihr künftig ganz leicht mit bis zu vier Personen in der virtuellen Realität Voice-Calls aufnehmen. Dazu können Facebook- und Oculus-Konten miteinander verknüpft werden; auch die Möglichkeit, Freundeslisten nach den realen Namen oder Oculus-Nutzernamen zu durchsuchen, gibt es. Sobald ihr Freunde in eure Oculus-Freundesliste aufgenommen habt, könnt ihr via Oculus Partys direkt ein Gespräch in der virtuellen Realität führen. Dazu müsst ihr dann lediglich "Party" in Oculus Home anklicken.

Oculus Rooms sind hingegen private, virtuelle Bereiche, in denen ihr euch mit Freunden treffen und Zeit verbringen könnt. Der Fokus liegt hier auf sozialen Aktivitäten, die ihr dort erleben könnt. Voraussetzung ist, dass ihr euch zuvor zu einer Party mit mindestens zwei Personen zusammengeschlossen habt. Im Oculus Room könnt ihr anschließend beispielsweise zusammen Videos schauen, Mini-Spiele zocken oder über den App-Launcher direkt in Multiplayer-Spiele eintauchen. Weitere Apps, die das Feature unterstützen, sollen in den kommenden Monaten folgen.

Weitere Details zu den beiden neuen Features könnt ihr hier im offiziellen Blog nachlesen.