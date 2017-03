Salt and Sanctuary

Nächste Woche wird Salt and Sanctuary den Spielekatalog der PlayStation Vita erweitern. Das hat der Entwickler Ska Studios nun bekannt gegeben.

Das 2D-Action-Rollenspiel wird am 28. März für die PlayStation Vita erscheinen. Salt and Sanctuary ist ein Cross-Buy-Titel. Besitzer der Version für die PlayStation 4, bekommen die neue Fassung kostenlos. Für die Portierung war nicht Ska Studios sondern hauptsächlich Sickhead Games verantwortlich. Das Studio hat unter anderem Stardew Valley auf die PlayStation 4 und die Xbox One gebracht.

Salt and Sanctuary wurde am 15. März 2016 für die PlayStation 4 veröffentlicht. Danach kam es ebenfalls für den PC auf den Markt. Unseren Test zu Salt and Sanctuary gibt es zum Nachlesen.