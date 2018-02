Mittels Updates wurde an dem Survival-Spiel geschraubt

Rust hat mittlerweile die Early-Access-Phase verlassen. Das Survival-Spiel wird aber weiterhin verbessert. Nun sind einige neue Updates erschienen.

Die Vollversion von Rust wurde letzte Woche veröffentlicht. Sie ist seit dem 08. Februar 2018 via Steam für den PC erhältlich. Rust befand sich seit Dezember 2013 in der Early-Access-Phase. Vor einigen Wochen hat der britische Indie-Entwickler Facepunch Studios versprochen, auch nach dem Release an dem Multiplayer-Spiel zu arbeiten. Kurz nach der Veröffentlichung gibt es jetzt die ersten Updates.

Unter anderem wurde die Grafik aufgehübscht. Die Überarbeitung erfolgte von Grund auf. Außerdem wurde an der prozeduralen Generierung der Welt gebastelt, bei der es vorher zu Problemen kam. Auch wurden neue Bäume eingefügt und einige kleinere Verbesserungen realisiert.

In einem neuen Video werden die Updates ausführlicher beleuchtet. Das Video ist unterhalb der News zu finden. In den nächsten Monaten sollen weitere Updates und neue Inhalte folgen.