Mit dem bisher größten Update kommen nicht nur neue Inhalte, sondern gleich eine ganze Stadt hinzu.

Ganze zwölf Jahre mussten sich RuneScape-Spieler gedulden, doch nun ist es endlich soweit: Im Zuge des bisher größten Single-Day-Content-Updates öffnet die Wüstenstadt Menaphos ihre Tore. Bisher war der Ort zwar im Spiel sichtbar, aber nicht zugänglich.

Neben vier neuen Story-Quests erwarten Euch zufällige Stadt-Quests, ein frisches Berserkerverlies, die Heraufsetzung der Fertigkeit Berserker auf Level 120, ein Labyrinth-artiges Minispiel namens "Wandernde Güte" sowie eine grafische Überarbeitung der gesamten Wüstenregion.

Zwar richten sich die genannten Inhalte primär an mittel- und hochstufige Spieler, dennoch steht Menaphos auch Einsteigern offen: Nach Abschluss einer dreiteiligen Quest-Reihe können sie das Gebiet erkunden. Außerdem findet vom 9. bis 12. Juni ein offenes Wochenende statt, an dem auch Nicht-Mitglieder die Erweiterung kostenlos erkunden dürfen.

„Die Spieler wollten über 12 Jahre lang wissen, was sich hinter den verschlossenen Toren von Menaphos verbirgt. Wir freuen uns also sehr darauf, nun alles zu veröffentlichen. Als wir letztes Jahr beim RuneFest sagten, dass die erste große RuneScape-Erweiterung die goldene Stadt sein wird, war das Feedback unglaublich“, so David Osborne, leitender Designer von RuneScape. „Wir hoffen, dass unseren Spielern dieses Abenteuer gefallen wird und sie alle Geheimnisse, die die Stadt mit sich bringt, für sich entdecken werden!“