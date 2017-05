EKO Software und Publisher BigBen Interactive haben in einer Pressemeldung mit Rugby 18 ein neues Sportspiel angekündigt. Dieses wird in diesem Herbst erhältlich sein.

Das neue Rugby 18 soll im Laufe des Monats Oktober 2017 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC erscheinen. EKO Software arbeitet bereits seit über zwei Jahren an der Rugby-Simulation und blickt daher voller Vorfreude auf den Release.

Managing Director Benjamin Lalisse kommentiert daher: "Für mich als riesigen Sportfan ist es fantastisch, an Rugby 18 zu arbeiten. Das Team ist unablässig dabei, all das detailgetreu ins Spiel zu integrieren, was Rugby als Sportart so einzigartig macht. Ich hoffe, Sportfans weltweit können die Intensität der großen Matches vollständig erfahren und genießen – und haben Spaß daran, ihr eigenes Team zu führen."

Der Titel soll sich durch taktische Tiefe und Komplexität, verschiedene Spielphasen und der Möglichkeit, technische Fertigkeiten zu perfektionieren, auszeichnen. An Bord sind außerdem die Premiership Rugby und TOP-14-Teams sowie weitere Lizenzen. Insgesamt gibt es über 2.000 Rugby-Spieler der Saison 2017/2018. Auch ein Management-Modus ist an Bord.