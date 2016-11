Eigentlich hätte der PS4-Titel Rollercoaster Dreams pünktlich zur Veröffentlichung von PlayStation VR zu haben sein sollen. Daraus wurde nichts, doch nun gibt es einen neuen Erscheinungstermin.

Der Release am 13. Oktober war ins Wasser gefallen, weil die japanischen Entwickler von Bimboosoft dem Spiel diverse VR-Optimierungen, unter anderem wegen Anti-Motion-Übelkeit, spendieren wollte. Seither war es still um den Titel geworden.

Heute bestätigte Bimboosoft aber einen neuen Erscheinungstermin. Ab dem 22. Dezember 2016 soll der PS4- und PSVR-Titel nun zum Preis von knapp 20 Dollar zu haben sein. Darüber hinaus bestätigte man auch, dass Rollercoaster Dreams auch die neue PS4 Pro unterstützen wird. Hier werden Objekte detaillierter und auch aus größerer Entfernung dargestellt. Die Auflösung der Schatten wird höher ausfallen und ohne PSVR wird auch die 4K-Auflösung unterstützt.

Via PSVR wird der Free-Walking-Modus unterstützt, in dem ihr euch frei durch den Vergnügungspark bewegen könnt. Auch Achterbahnen, Minispiele und Attraktionen können so begutachtet werden, auch wenn es einige kleinere Restriktionen geben wird.