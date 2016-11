Rogue One: A Star Wars Story

Kommende Woche fällt der Startschuss für den Kartenvorverkauf des neuen "Star-Wars"-Films "Rogue One".

Die Rebellion beginnt! Am 15. Dezember startet "Rogue One: A Star Wars Story". Die neue ausgekoppelte Verfilmung aus dem "Star-Wars"-Universum von Regisseur Gareth Edwards ("Godzilla“) erzählt die Geschichte einer Gruppe von Helden rund um die junge Rebellin Jyn Erso (Felicity Jones), die sich zusammenschließen, um die geheimen Pläne des gefürchteten Todessterns zu stehlen.

Bereits ab Anfang nächster Woche könnt ihr euch Tickets für den Blockbuster sichern: Am Montag, den 28. November 2016 startet der Vorverkauf für Kinotickets zu "Rogue One: A Star Wars Story". Im Rahmen deutschlandweiter Mitternachtspreviews in der Nacht zum 15. Dezember 2016 habt ihr die Möglichkeit, den Film als Erster zu sehen.

Wer sich anschließend die Wartezeit bis zum Kinostart am 15. Dezember verkürzen möchte, hat ab dem 1. Dezember auf www.starwars.de die Gelegenheit dazu. Der "Star-Wars"-Countdown-Kalender versüßt das Warten auf den Kinostart mit einigen Preisen. Wer die tägliche Quizfrage richtig beantwortet, kann Goodies aus der weit, weit entfernten Galaxie gewinnen.