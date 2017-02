Rogue One: A Star Wars Story

Das Spin-Off "Rogue One: A Star Wars Story" wurde Ende des vergangenen Jahres ja mit guten Kritiken versehen und avancierte auch in den Kinos zum Kassenschlager. Nun steht der DVD- und Blu-ray-Release an.

Lucasfilm hat heute den hiesigen Release-Termin für die Blu-ray-, 3D-Blu-ray- und DVD-Versionen von "Rogue One: A Star Wars Story" bekanntgegeben. Der Streifen, der mit einem Einspielergebnis von über 40 Millionen Euro in Deutschland zum umsatzstärksten Film 2016 avancierte, wird für Zuhause ab dem 04. Mai 2017 in den eingangs erwähnten Formen zu haben sein.

Die jeweiligen Varianten werden neben dem eigentlichen Film auch mit allerhand Bonusmaterial versehen, das euch noch tiefere Einblicke gewährt und euch mit hinter die Kulissen des Films nimmt. Dabei handelt es sich in der Blu-ray-Version laut offiziellen Angaben um:

Die Geschichten hinter Rogue One: A Star Wars Story: Die Idee zu Rogue One – John Knoll von ILM (Industrial Light & Magic) erklärt, wie er das Konzept für den Film entwickelte und warum es der richtige Film ist, um die Star Wars Filme außerhalb der Skywalker-Saga einzuführen.

Jyn: Die Rebellin – Lernen Sie die trotzige Überlebenskünstlerin im Zentrum von Rogue One kennen und finden Sie heraus, wie es für Felicity Jones war, sie auf der Leinwand zum Leben zu erwecken.

Cassian: Der Spion – Darsteller Diego Luna lässt uns in seinen komplexen, getriebenen Charakter blicken, der durch Selbstlosigkeit, Beharrlichkeit und Leidenschaft zu einem Helden wird.

K-2SO: Der Droide – Erkunden Sie die Entwicklung dieses umprogrammierten imperialen Sicherheitsdroiden, von den ersten Entwürfen über das Charakter-Design bis hin zu Alan Tudyks Performance.

Baze & Chirrut: Die Wächter der Whills – Die chinesischen Stars Jiang Wen und Donnie Yen erklären die Beziehung ihrer unterschiedlichen Charaktere und deren Beitrag zum Rebellen-Team.

Bodhi & Saw: Der Pilot & der Revolutionär – Forest Whitaker und Riz Ahmed sprechen über Saw Gerrera, den gebrochenen Führer einer Bande rebellischer Extremisten und Bhodi Rook, den ehemaligen Frachtpiloten des Imperiums.

Das Imperium – Treffen Sie einen gefährlichen neuen Gegner, den Chef der imperialen Waffenentwicklung und kreuzen Sie erneut den Weg des ikonischsten Bösewichts aller Zeiten.

Visionen der Hoffnung: Der Look von Rogue One – Die Filmemacher beschreiben die Herausforderungen und den Nervenkitzel, den sie bei der Entwicklung des komplett neuen Looks für einen Film verspürten, der gleichzeitig in die Original-Trilogie passen sollte.

Die Prinzessin & der Gouverneur – Sehen Sie, was nötig war, um die junge Leia aus Star Wars: Eine neue Hoffnung und einen ihrer unvergesslichsten Feinde zurück auf die Leinwand zu bringen.

Epilog: Die Geschichte geht weiter – Die Filmemacher und der Cast feiern die Premiere von Rogue One – und schauen in die Zukunft und auf die Star Wars Geschichten, die noch kommen.

Rogue – Zusammenhänge – Entdecken Sie Easter Eggs und Fakten, die überall im Film versteckt sind und die Rogue One mit dem Star Wars Universum verbinden.

Die Extras gibt es übrigens auch in der rein digital erwerbbaren Version des Films, die sogar noch einige Tage früher bereits ab dem 21. April 2017 erhältlich sein wird.