Zuletzt gab es ja immer wieder Gerüchte um einen bestimmten Hollywood-Star. Dieser sollte sich in Gesprächen mit Lucasfilm für einen der nächsten Star-Wars-Filme befinden. Nun kann Vollzug vermeldet werden.

Die Rede ist von Hollywood-Größe Woody Harrelson, der tatsächlich schon bald in "Star Wars" zu sehen sein wird. Das wurde auf der offiziellen Webseite zur Science-Fiction-Franchise angekündigt.

Wooy Harrelson wird demnach zum Cast des noch namenlosen Spin-Offs rund um Kult-Charakter Han Solo zählen. Der Streifen wird von Lawrence Kasdan geschrieben und von Phil Lord und Christopher Miller ("The LEGO Movie") als Regisseure produziert. Im Mittelpunkt der Handlung steht der junge Han Solo.

Es handelt sich um den zweiten der Anthology-Filme nach dem Ende vergangenen Jahres gestarteten "Rogue One: A Star Wars Story". Neben Harrelson (u.a. auch in der HBO-TV-Serie "True Detective" zu sehen) werden auch Emilia Clarke (Daenerys Targaryen aus "Game of Thrones") und Donald Glover (in der Rolle von Lando Calrissian) zu sehen sein. Der Kinostart ist für Ende 2018 vorgesehen, schließlich kommt am 15. Dezember 2017 erstmal "Star Wars: Episode VIII" in die Kinos.