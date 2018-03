Die Manhunt-Reihe ist ja alles andere als unumstritten, kann aber seit jeher auf eine breite Fanbasis setzen. Diese kommt nun womöglich tatsächlich in den Genuss einer Fortsetzung der Rockstar-Games-Reihe.

Die durchaus kontrovers diskutierte Manhunt-Reihe aus dem Hause Rockstar Games könnte womöglich eine Fortsetzung spendiert bekommen, nachdem es jahrelang ruhig um die Marke geworden war. Immerhin datiert das zuletzt veröffentlichte Sequel Manhunt 2 bereits auf das Jahr 2007 zurück.

Nun könnte der Mix aus Psycho-Horror- und Stealth-Titel womöglich ein Comeback feiern und damit die Wünsche unzähliger Franchise-Fanse endlich erhören. Manhunt 3 könnte nämlich bei Rockstar Games auf dem Plan stehen - zumindest wenn man einem neuen vermeintlichen Leak Glauben schenken mag.

Grund zur Annahme liefert ein Online-Händler aus Österreich, namentlich GameShop.at, der nun eine ungeschnittene Version von Manhunt 3 für PS3 und Xbox One kurzerhand in das hauseigene Portfolio aufgenommen hat. Sogar ein vermeintlicher Packshot wurde für das im Übrigen mit "100% unzensiert" beworbene Spiel angezeigt, womit die dort angebotene Version womöglich auch für Importe nach Deutschland interessant gemacht werden soll.

Ob Rockstar tatsächlich an einem neuen Manhunt arbeitet, ist bis dato unklar und im Übrigen nicht bestätigt. An dem Produkteintrag gibt es zudem leise Zweifel, denn die Beschreibung ist exakt die gleiche, die bereits für das ursprüngliche Manhunt verwendet wurde. Und auch der angesprochene Packshot passt nicht zum Design der bisherigen Spiele und ist via VGBA bereits seit 2016 in dieser Form verfügbar. Dabei handelt es sich um eine Webseite, auf der Grafiker ihre Packshot-Kreationen veröffentlichen können, um ihr Talent darzustellen. Zumindest dieses Bild wurde seitens GameShop.at also aus anderer Quelle übernommen, selbst wenn sich die Entwicklung von Manhunt 3 bewahrheiten sollte.

So oder so: Aktuell solltet ihr das Ganze mit Vorsicht genießen, denn es handelt sich bis dato nur um ein wildes Gerücht. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sollte es etwas Neues bzw. Offizielles geben.