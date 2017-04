Psyonix hat angekündigt, ihren Arcade-Hit Rocket League auch in China zu veröffentlichen. Dort soll der Titel in Kooperation mit Tencent als Free-To-Play-Titel erscheinen. Auch im eSport soll das Spiel demnächst eine große Rolle spielen.

Der Indie-Hit Rocket League wird demnächst auch in China erhältlich sein. Das gab der Entwickler Psyonix heute bekannt. Der Titel wird demnach in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Konzern Tencent als Free-To-Play-Titel erscheinen. Begründet hat Psyonix den Schritt zum Free-To-Play-Modell damit, dass man sich so dem chinesischen Markt anpassen will.

Allerdings will der Entwickler vermeiden, dass aus Rocket League in China ein Pay-To-Win-Titel wird, und das "Community first“-Mantra weiterhin verfolgen, in dem es heißt, Skill und Teamwork sind die Voraussetzungen zum Sieg. Die einzigen Sachen, die es zu kaufen gibt, sollen rein kosmetischer Natur sein.

Im Zuge der Veröffentlichung von Rocket League in China wird das Spiel dort auch nicht mehr in Steam erhältlich sein und die Spieler müssen auf die Plattform von Tencent umsteigen. Auf der chinesisch-sprachigen Webseite von Tencent ist zudem die Rede von weitreichenden eSports-Plänen. Demnach soll bald eine globale, professionelle Liga ins Leben gerufen werden. Wann genau Rocket League erscheint, ist der Seite aber nicht zu entnehmen.