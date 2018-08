Rocket League startete 2015 auf dem PC, avancierte zum Überraschungserfolg und sorgt seither als digitaler Titel für Furore. Nun kommt eine spezielle Version auch in den lokalen Handel.

Entwickler Psyonix hat die Ultimate Edition von Rocket League angekündigt und nun mit einem konkreten Release-Termin versehen. Diese physische Edition des populären Fahrzeug-Fussball-Spiels soll demnach ab dem 28. August 2018 via Publisher Warner Bros. erhältlich sein.

In der Ultimate Edition des Spiels ist nicht nur das eigentliche Hauptspiel enthalten, sondern auch die komplette Riege an DLC-Inhalten, die bis dato für Rocket League veröffentlicht wurde. Dazu kommen folglich 16 weitere Battle-Cars und etliche kosmetische Goodies und Gegenstände. Auch Chaos Run, Revenge of the Battle-Cars, Supersonic Fury und die Boni der Collector's Edition - namentlich Esper, Masamune, Aftershock und Marauder - sind mit von der Partie.

Dazu gibt es auch einige Superhelden-Inhalte, darunter das Dawn of Justice Car Pack, das DC Superheroes DLC Pack sowie Proteus, Triton und Vulcan Battle-Cars. Und natürlich darf das Batmobile ebenfalls nicht fehlen.