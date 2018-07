Wir berichteten ja bereits, dass der einstige Überraschungserfolg Rocket League mittlerweile seinen dritten Geburtstag seit dem Release feiert. Wie ist es da in Anbetrachts des Erfolgs eigentlich um ein Sequel bestellt?

Auf eben jene Frage nach einem Sequel zu Rocket League gibt es seitens Psyonix nun eine Aussage. Für einige Spieler wird die Antwort dabei aber enttäuschend ausfallen: Bis auf Weiteres haben die Macher nämlich zunächst einmal kein Rocket League 2 auf dem Schirm.

Im Gespräch mit GameSpot äußerte sich Game Director Scott Rudi zum Thema und gab preis, dass Psyonix schlicht mehr Interesse daran habe, das aktuell erhältliche Rocket League weiter zu unterstützen und zu verbessern, als einen Nachfolger zu entwickeln. Rudi fehlt gegenwärtig auch etwas die Vorstellungskraft, was er in einem Rocket League 2 aufgreifen würde, um den Nachfolger vom aktuellen Titel spürbar genug abzugrenzen.

Daher will Psyonix einfach das aktuelle Spiel im Rahmen eines Games-als-Service-Modell weiterentwickeln und aktuell halten. Genau jenes Geschäftsmodell funktioniert ja seit drei Jahren für die Macher ganz hervorragend.

Als wertvollsten Teil der Geschichte bezeichnet Rudi die Fans des Titels; alle Dinge, die man rund um Rocket League angehe, fokussieren sich demnach darauf, diese bei der Stange und wohlgesonnen zu halten. Ziel muss es sein, das Interesse am Spiel hoch zu halten. "Wir wollen eine wirklich gute Erfahrung für die Spieler abliefern, so dass diese in den kommenden Jahren weiter Spaß haben", so der Game Director abschließend.