Die TV-Serie Rick and Morty findet Einzug in Rocket League vom Entwicklerstudio Psyonix. Bereits im Juli könnt ihr eure Fahrzeuge mit Charakteren der Serie verschönern.

Die Entwickler von Psyonix haben neue kostenlose Anpassungsgegenstände für Rocket League angekündigt. Die neuen Designs der Antennen, Reifen und Topper sind thematisch an die populäre TV-Serie "Rick and Morty" angelehnt. Ab dem 5. Juli könnt ihr die Gegenstände nach Abschluss von Offline- oder Online-Partien erhalten. Rick und Morty haben vor einiger Zeit auch den VR-Titel Rick and Morty: Virtual Rick-ality spendiert bekommen.

Das Team hinter Rocket League hat kürzlich auch eine Umsetzung für die Nintendo Switch bestätigt. Diese bietet Cross-Play mit Spielern auf der Xbox One und PC via Steam und wird im Herbst 2017 veröffentlicht.