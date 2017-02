Entwickler Psyonix will seine Bemühungen im eSports-Bereich mit seinem Dauerbrenner Rocket League in diesem Jahr noch einmal verstärken.

Die verstärkten Bemühungen im noch jungen Jahr 2017 soll erst der Anfang für die umfassenden eSports-Pläne von Psyonix sein. Wer Rocket League kompetitiv zockt und das Kräftemessen in ernsthaften Wettbewerben sucht, darf sich also freun.

Um die eSports-Szene in Rocket League zu stärken, hat man angekündigt, 2017 über eine Million Dollar an Turnier-Preisen auszuschütten. In den Preisgeldern ist auch die Championship Series zum Spiel enthalten. Daneben wird man auch von der Community veranstaltete Turnier mitfinanzieren, die wöchentlichen Tournaments in den verschiedenen Regionen weiter ausbauen und auf der offiziellen Webseite einen eSports-Hub installieren. Auch weitere Wohltätigkeits-Turniere sind geplant, ebenso wie eine Xbox-exklusive Turnierserie.

Das Spiel selbst soll eine Mehrzahl von eSports-Features per Update erhalten und auch eine wöchentliche Twitch-Show über die Championship Series ist in Planung. Fast man alle Bemühungen um Preisgelder und sonstige Initiativen zusammen, so investiert man rund 2,5 Millionen Dollar in die eSports-Szene.