Rocket League hat einen umfangreichen Patch erhalten. Dieser bringt jedoch nicht nur den komplett neuen Dropshot-Modus mit sich.

Gute Nachrichten für Freunde der virtuellen Ballhatz: Für Rocket League ist ein umfangreicher Patch erschienen. So findet mit "Dropshot" nicht nur ein komplett neuer Spielmodus seinen Weg in den Titel, sondern auch viele zusätzliche Änderungen.

So wurden beispielsweise Oster-Items integriert, die ihr vom 22. März bis zum 17. April erlangen könnt. Weiterhin wurden verschiedene Änderungen an dem User-Interface untergebracht. Außerdem sind auch verschiedene Fehler behoben worden, so dass das Spiel allgemein besser laufen sollte. Die komplette Liste mit Änderungen könnt ihr auf der offiziellen Seite einsehen.