Psyonix spendiert in Kürze seinem Dauerbrenner Rocket League einen weiteren Zusatzinhalt. Dieser wurde nun offiziell angekündigt.

Der neue DLC zum Spiel wird den Namen "The Fate of the Furious" tragen und ist an den gleichnamigen achten Kinofilm der rasanten Filmreihe um Vin Diesel angesiedelt. Dieser kommt am 14. April in die US-Kinos.

Der Zusatzinhalt zu Rocket League wird bereits früher erhältlich sein, nämlich am 04. April 2017. Spieler können diesen dann für 1,99 Dollar herunterladen und dürfen künftig unter anderem Dom's Ice Charger aus dem Streifen fahren. Bei diesem handelt es sich um ein neues Premium-Battle-Car. Diesem werden auch exklusive Räder und sechs Lackierungen (Clean Cut, Crazy Sandwich, Flames, Rakugaki, Rally und CCCXL) verpasst.