Einst als Indie-Titel gestartet, hat sich Rocket League auf den diversen Plattformen mittlerweile ja zum weltweiten Phänomen entwickelt. Dieses schafft nun sogar den Sprung in das US-Fernsehen.

Wie Entwickler Psyonix bekannt gab, konnte man nun eine neue Kooperation mit dem US-Sender NBC Sports abschließen. Im Zuge dieser Partnerschaft wird Rocket League schon bald erstmals im US-TV zu sehen sein.

Die Vereinbarung sieht vor, dass NBC Sports ein kommendes 2-vs-2-Turnier in Rocket League im kommenden Monat im TV überträgt. Es ist für den US-Sender der erste Ausflug in den eSports-Bereich; vermutlich in Abhängigkeit des Erfolgs der Übertragung soll es in der Zukunft weitere potentielle solcher Partnerschaften geben.

Rob Simmelkjaer, Senior Vice President von NBC Sports Ventures, führte in einem Statement aus, dass man sich viele verschiedene Spiele und Genres vorab angeschaut habe, am Ende aber bei Rocket League gelandet sei. Dabei trage man der weiter wachsenden Anhängerschaft des Spiels und dem anhaltenden Hype Rechnung. Zudem habe bereits die Rocket League Championship Series in diesem Sommer gut abgeschnitten. Auch verfüge der Titel über eine gewisse "Sport-DNA", so dass das Franchise auch für die eigenen Zuseher als interessant eingestuft wird.

Das 2v2 Rocket League Tournament im Juli ist mit 100.000 US-Dollar dotiert und wird über die kompetitive Online-Gaming-Plattform FaceIt abgewickelt. Ab den regionalen Finals wird NBC Sports in verschiedenen US-Gebieten mit den Übertragungen starten. Die Grand Finals im August werden dann generell via NBC Sports Network in den Vereinigten Staaten sowie über Syfy in ausgewählten Ländern übertragen.