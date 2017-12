Nachschub gefällig? Neue Inhalte entführen in die 80er!

Seit über zwei Jahren zählt Rocket League mittlerweile zu den überraschend erfolgreichen Phänomenen der Spieleindustrie und die Macher tun viel dafür, dass dies auch weiterhin so bleibt. So wurden nun wieder frische Spielinhalte in Aussicht gestellt.

Zugegebenermaßen: Dass mit dem "Fast and Furious Pack" die letzten frischen Spielinhalte zu Rocket League bereits Anfang Oktober veröffentlicht wurden und seither an dieser Front nicht mehr viel passiert ist, ist für die Entwickler schon eher ungewöhnlich. Nun hat die Wartezeit aber wieder ein Ende und Anfang Dezember gibt es endlich wieder Nachschub für den Erfolgstitel.

So wurde nun bestätigt, dass das unlängst angekündigte Velocity-Crate-System ab dem 04. Dezember 2017 durchstarten soll. Künftig könnt ihr dann über Drops im Spielverlauf frische Gegenstände ergattern, wobei man sich zunächst speziell auf Inhalte aus den 80er Jahren fokussiert. Retro-Galore!

Glückliche Spieler können sich per Drop den Imperator DT5 als neues Fahrzeug ergattern. Ansonsten gibt es gleich sechs neue Lackierungen und neue Audiodateien mit Motorengeräuschen, die auch mit anderen Battle-Cars verwendet werden können. Abgerundet werden die neuen Items durch Tor-Explosionen, neuen Reifen und mehr. Auf dem beigefügten Screen ist beispielsweise die Explosion "Dueling Dragons" zu sehen, die bei einem Sieg eingesetzt werden darf.

Seit Mitte November ist Rocket League auch für die Switch von Nintendo erhältlich. Damit wurden alle aktuellen Plattformen um PC, PS4, Xbox One und Switch komplettiert. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, was es nach den 80er Accessoires als Nächstes im Titel gibt.